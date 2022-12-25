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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 24 гру, 2022 01:28
Привіт! Поділіться, пліз, досвідом, як вивести з Альфи валюту безготівково (напр.- на закордонні рахунки)
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reg2f
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Додано: Нед 25 гру, 2022 10:46
reg2f написав:
Привіт! Поділіться, пліз, досвідом, як вивести з Альфи валюту безготівково (напр.- на закордонні рахунки)
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jay2004
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