RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що буде, якщо не платити податки
– покарання для ФОПів...

Що буде, якщо не платити податки – покарання для ФОПів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 13:03

Що буде, якщо не платити податки – покарання для ФОПів...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо фізична особа — підприємець (ФОП) не платить податки, до неї застосовуються штрафні санкції.

Дивися повний текст
Що буде, якщо не платити податки – покарання для ФОПів 1, 2 і 3 груп
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98628
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 13:03

Выходит, что можно не платить и штрафа не будет ? Главное отчёты подавать
brk01230
Аватар користувача
 
Повідомлень: 169
З нами з: 15.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 19:35

Платить! Платить! И платить! Если ты предприниматель и ты потерял все из-за войны то все равно надо платить налоги. Если ты на том свете все равно надо платить налоги, не можешь платить налоги с того света то тогда твои наследники будут за тебя оплачивать налоги пока не закроют твоё предпринимательство. Это реальность!!! А то пишут писатели одно а по факту совсем другое.
sos555777111
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 23.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи можна не платити за кредит під час війни
R2 » Пон 26 гру, 2022 23:01
0 72
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 гру, 2022 23:01
R2
Що буде з курсом долара: прогноз на початок наступного року
R2 » Нед 25 гру, 2022 20:34
1 181
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 гру, 2022 20:34
Investor_K
Що робити, якщо випадково надіслали кошти на чужу картку...
R2 » Пон 05 гру, 2022 11:04
7 944
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 гру, 2022 12:05
viktory_chernyaeva

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (260)
27.12.2022 22:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.