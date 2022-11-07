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Оренда житла: взимку очікується
падіння цін в столиці

Оренда житла: взимку очікується падіння цін в столиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 20:13

Оренда житла: взимку очікується падіння цін в столиці

Пропонуємо до обговорення:
У Києві спостерігається суттєве зниження активності серед орендарів. Це пов'язано насамперед зі загрозою кількаденного блекауту. Низький попит може вплинути на падіння ціни.

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Оренда житла: взимку очікується падіння цін в столиці
R2
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