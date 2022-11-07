У Києві спостерігається суттєве зниження активності серед орендарів. Це пов'язано насамперед зі загрозою кількаденного блекауту. Низький попит може вплинути на падіння ціни.
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Оренда житла: взимку очікується падіння цін в столиці
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Додано: Пон 26 гру, 2022 20:13
Оренда житла: взимку очікується падіння цін в столиці
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Оренда житла: взимку очікується падіння цін в столиці
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