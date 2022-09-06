НАК "Нафтогаз України" домовився про додаткову поставку майже півмільярда кубів газу.
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\"Нафтогаз\" домовився про додаткову поставку в України майже півмільярда кубометрів газу
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Додано: Пон 26 гру, 2022 20:14
"Нафтогаз" домовився про додаткову поставку в України...
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Дивися повний текст
\"Нафтогаз\" домовився про додаткову поставку в України майже півмільярда кубометрів газу
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