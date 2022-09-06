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"Нафтогаз" домовився про
додаткову поставку в України...

"Нафтогаз" домовився про додаткову поставку в України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 20:14

"Нафтогаз" домовився про додаткову поставку в України...

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" домовився про додаткову поставку майже півмільярда кубів газу.

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\"Нафтогаз\" домовився про додаткову поставку в України майже півмільярда кубометрів газу
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