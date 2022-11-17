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Вступ до Євросоюзу: як
Україна виконує рекомендації

Вступ до Євросоюзу: як Україна виконує рекомендації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 20:15

Вступ до Євросоюзу: як Україна виконує рекомендації

Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія обіцяла навесні попередньо оцінити, як Україна виконує сім вимог для членства. При цьому вже зараз Євросоюз наголосив на суттєвому прогресі в процесі реформ. Президент Володимир Зеленський попросив ЄС прискорити свою оцінку, щоб можна було якнайшвидше перейти до початку переговорів про вступ до блоку.

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Вступ до Євросоюзу: як Україна виконує рекомендації
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