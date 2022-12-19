Україна одержала від Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) допомогу у вигляді 1200 генераторів. Ще стільки ж планують передати на початку січня наступного року.
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ОАЕ передали Україні першу партію генераторів: коли очікується друга
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Додано: Пон 26 гру, 2022 20:17
ОАЕ передали Україні першу партію генераторів: коли...
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Дивися повний текст
ОАЕ передали Україні першу партію генераторів: коли очікується друга
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