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ОАЕ передали Україні першу
партію генераторів: коли...

ОАЕ передали Україні першу партію генераторів: коли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 20:17

ОАЕ передали Україні першу партію генераторів: коли...

Пропонуємо до обговорення:
Україна одержала від Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) допомогу у вигляді 1200 генераторів. Ще стільки ж планують передати на початку січня наступного року.

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ОАЕ передали Україні першу партію генераторів: коли очікується друга
R2
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