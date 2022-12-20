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Чи можна не платити за
кредит під час війни

Чи можна не платити за кредит під час війни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 23:01

Чи можна не платити за кредит під час війни

Пропонуємо до обговорення:
З початком повномасштабної війни офіційний курс долара зріс на 25%, а отже доходи населення знизились. Також деякі громадяни втратили й саме джерело доходів, відповідно частка непрацюючих кредитів зросла.

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Чи можна не платити за кредит під час війни
R2
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