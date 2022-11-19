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МВС презентував нові правила
отримання посвідчення водія

МВС презентував нові правила отримання посвідчення водія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 11:00

МВС презентував нові правила отримання посвідчення водія

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують ввести істотні зміни в автошколах для отримання посвідчення водія.

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МВС презентував нові правила отримання посвідчення водія
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