В Україні планують ввести істотні зміни в автошколах для отримання посвідчення водія.
Дивися повний текст
МВС презентував нові правила отримання посвідчення водія
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 гру, 2022 11:00
МВС презентував нові правила отримання посвідчення водія
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
МВС презентував нові правила отримання посвідчення водія
|