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Уряд приєднав Фонд соцстрахування
до Пенсійного фонду:...

Уряд приєднав Фонд соцстрахування до Пенсійного фонду:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 14:43

Уряд приєднав Фонд соцстрахування до Пенсійного фонду:...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів у вівторок своїм рішенням приєднав Фонд соціального страхування до Пенсійного фонду України, тепер нарахування соцвиплат відбуватиметься через Пенсійний фонд.

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Уряд приєднав Фонд соцстрахування до Пенсійного фонду: що це змінить
R2
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