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Аналітик прогнозує падіння
вартості ETH до $600

Аналітик прогнозує падіння вартості ETH до $600
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:40

Аналітик прогнозує падіння вартості ETH до $600

Пропонуємо до обговорення:
Криптоаналітик Бенджамін Коуен в інтерв’ю на Youtube-каналі Altcoin Daily розповів про те, який найгірший сценарій очікує на Ethereum з урахуванням макроекономічних факторів.

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Аналітик прогнозує падіння вартості ETH до $600
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:40

Этому мусору цена 2 копейки
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:08

Все снова уйдут в тень. Кстати, много ли вышло из тени?
Сколько было ФОП в январе 2022 и в декабре 2022?
Просто интересно увидеть всю картину
hazanovich_alexey
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Модератори: Ірина_, Модератор

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