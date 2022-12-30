Криптоаналітик Бенджамін Коуен в інтерв’ю на Youtube-каналі Altcoin Daily розповів про те, який найгірший сценарій очікує на Ethereum з урахуванням макроекономічних факторів.
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Аналітик прогнозує падіння вартості ETH до $600
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:40
Аналітик прогнозує падіння вартості ETH до $600
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Аналітик прогнозує падіння вартості ETH до $600
Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:08
Все снова уйдут в тень. Кстати, много ли вышло из тени?
Сколько было ФОП в январе 2022 и в декабре 2022?
Просто интересно увидеть всю картину
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