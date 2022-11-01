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Під час війни українці стали замовляти менше послуг: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 гру, 2022 09:52
Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку з повномасштабною війною купівельна спроможність українців дещо послабшала. Зокрема, зменшився попит українців на побутові послуги, такі як ремонт сантехніки, електрики та побутових приладів.
Дивися повний текст Під час війни українці стали замовляти менше послуг: як змінилися ціни
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R2
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 09:52
сейчас комунальные пойдут вверх, в итоге очередной скачек инфляции и покупательная способность пойдет вниз, как всегда вся нагрузка ложится на людей
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hlaaluu
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Ірина_, Модератор
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