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Під час війни українці стали
замовляти менше послуг: як...

Під час війни українці стали замовляти менше послуг: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 09:52

Під час війни українці стали замовляти менше послуг: як...

Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку з повномасштабною війною купівельна спроможність українців дещо послабшала. Зокрема, зменшився попит українців на побутові послуги, такі як ремонт сантехніки, електрики та побутових приладів.

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Під час війни українці стали замовляти менше послуг: як змінилися ціни
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 09:52

сейчас комунальные пойдут вверх, в итоге очередной скачек инфляции и покупательная способность пойдет вниз, как всегда вся нагрузка ложится на людей
hlaaluu
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:20

Re: Під час війни українці стали замовляти менше послуг: як.

hlaaluu написав:сейчас комунальные пойдут вверх, в итоге очередной скачек инфляции и покупательная способность пойдет вниз...
ще більше людей перестане платити комірне
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:07

  GALeon написав:
hlaaluu написав:сейчас комунальные пойдут вверх, в итоге очередной скачек инфляции и покупательная способность пойдет вниз...
ще більше людей перестане платити комірне

Тоже мне проблема: будут от комирного отключать целыми домами - сейчас протестировали законность отключения по причине ВП - работает.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:19

В средний чек сантехника 595 гривень может поверить только человек, не сталкивавшийся с ремонтом сантехники.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:21

  UA написав:В средний чек сантехника 595 гривень может поверить только человек, не сталкивавшийся с ремонтом сантехники.

Летом меняли мне трубу на бойлер - 170 грн материал, 150 грн работа.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:28

Re: Під час війни українці стали замовляти менше послуг: як.

_hunter написав:
  GALeon написав:
hlaaluu написав:сейчас комунальные пойдут вверх, в итоге очередной скачек инфляции и покупательная способность пойдет вниз...
ще більше людей перестане платити комірне

Тоже мне проблема: будут от комирного отключать целыми домами - сейчас протестировали законность отключения по причине ВП - работает.
Нарід тіки радий буде відключенню від центр опалення {мова про тих, хто вміє гроші рахувати, а не пенсів і т.п.}
GALeon
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