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Під час війни українці стали замовляти менше послуг: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 гру, 2022 09:52
Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку з повномасштабною війною купівельна спроможність українців дещо послабшала. Зокрема, зменшився попит українців на побутові послуги, такі як ремонт сантехніки, електрики та побутових приладів.
Дивися повний текст Під час війни українці стали замовляти менше послуг: як змінилися ціни
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R2
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 09:52
сейчас комунальные пойдут вверх, в итоге очередной скачек инфляции и покупательная способность пойдет вниз, как всегда вся нагрузка ложится на людей
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hlaaluu
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:20
hlaaluu написав:сейчас комунальные пойдут вверх, в итоге очередной скачек инфляции и покупательная способность пойдет вниз...
ще більше людей перестане платити комірне
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GALeon
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Додано: Сер 04 січ, 2023 12:07
GALeon написав:
hlaaluu написав:сейчас комунальные пойдут вверх, в итоге очередной скачек инфляции и покупательная способность пойдет вниз...
ще більше людей перестане платити комірне
Тоже мне проблема: будут от комирного отключать целыми домами - сейчас протестировали законность отключения по причине ВП - работает.
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_hunter
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Додано: Сер 04 січ, 2023 12:19
В средний чек сантехника 595 гривень может поверить только человек, не сталкивавшийся с ремонтом сантехники.
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UA
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Додано: Сер 04 січ, 2023 12:21
UA написав:
В средний чек сантехника 595 гривень может поверить только человек, не сталкивавшийся с ремонтом сантехники.
Летом меняли мне трубу на бойлер - 170 грн материал, 150 грн работа.
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BIGor
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Додано: Сер 04 січ, 2023 13:28
_hunter написав: GALeon написав:
hlaaluu написав:сейчас комунальные пойдут вверх, в итоге очередной скачек инфляции и покупательная способность пойдет вниз...
ще більше людей перестане платити комірне
Тоже мне проблема: будут от комирного отключать целыми домами - сейчас протестировали законность отключения по причине ВП - работает.
Нарід тіки радий буде відключенню від центр опалення {мова про тих, хто вміє гроші рахувати, а не пенсів і т.п.}
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GALeon
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Додано: Чет 05 січ, 2023 12:30
GALeon написав: _hunter написав: GALeon написав:
ще більше людей перестане платити комірне
Тоже мне проблема: будут от комирного отключать целыми домами - сейчас протестировали законность отключения по причине ВП - работает.
Нарід тіки радий буде відключенню від центр опалення {мова про тих, хто вміє гроші рахувати, а не пенсів і т.п.}
Тот нарид, который "тіки радий буде" -- уже давно или отключился или в домах с крышными/подвальными котельными живет. Так что никаких а не пенсів і т.п. уже давно нет
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_hunter
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