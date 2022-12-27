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В Україні підрахували
кількість ІТ-фахівців

В Україні підрахували кількість ІТ-фахівців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:25

В Україні підрахували кількість ІТ-фахівців

Пропонуємо до обговорення:
IT Ukraine разом з ІТ-кластерами та партнерами опублікувала дослідження «Do IT like Ukraine». В документі описані основні цифри в індустрії за 2022 рік, вплив війни, основні виклики і плани щодо відновлення. Зокрема в країні нарахували 309 000 ІТ-фахівців, які разом принесли вже $6 млрд експортної виручки.

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В Україні підрахували кількість ІТ-фахівців
R2
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