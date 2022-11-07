З 1 січня 2023 року Нацбанк почне поступово вилучати з обігу паперові банкноти, надруковані в 2003-2007 роках.
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Нові гроші: які банкноти почнуть вилучати з обігу з 1 січня
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Додано: Нед 01 січ, 2023 17:29
Нові гроші: які банкноти почнуть вилучати з обігу з 1 січня
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Дивися повний текст
Нові гроші: які банкноти почнуть вилучати з обігу з 1 січня
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