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Нові гроші: які банкноти почнуть
вилучати з обігу з 1 січня

Нові гроші: які банкноти почнуть вилучати з обігу з 1 січня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:29

Нові гроші: які банкноти почнуть вилучати з обігу з 1 січня

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2023 року Нацбанк почне поступово вилучати з обігу паперові банкноти, надруковані в 2003-2007 роках.

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Нові гроші: які банкноти почнуть вилучати з обігу з 1 січня
R2
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