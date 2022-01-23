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Стало відомо, скільки
коштуватиме техогляд в Україні

Стало відомо, скільки коштуватиме техогляд в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:56

Стало відомо, скільки коштуватиме техогляд в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Вже у 2023 році в Україні можуть повернути обов’язковий технічний огляд як вантажних, так і легкових автомобілів.

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Стало відомо, скільки коштуватиме техогляд в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:57

Пошли нахрен, уроды, со своими техосмотрами!!
sochi170214
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Модератори: Ірина_, Модератор

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