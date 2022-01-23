Вже у 2023 році в Україні можуть повернути обов’язковий технічний огляд як вантажних, так і легкових автомобілів.
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Стало відомо, скільки коштуватиме техогляд в Україні
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Додано: Сер 04 січ, 2023 14:56
Стало відомо, скільки коштуватиме техогляд в Україні
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Стало відомо, скільки коштуватиме техогляд в Україні
Додано: Чет 05 січ, 2023 06:38
Кормушка расширяется. Им мало зарабатывать на сертификации импортируемых и ТО коммерческих авто, они хотят ещё и физ лиц нагнуть, чтобы платили дань, аффилированным очень определенному кругу лиц, центрам тех. осмотра. Вільний народе вільної країни...
Додано: Чет 05 січ, 2023 08:52
1000 грн. а харя не треснет?! Давайте уже 10000 грн. чего так мелочиться, цена завышена в двое , осмотр ТЗ стоить должен не более 500 грн. Кормушку они хотят !
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