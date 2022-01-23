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Стало відомо, скільки
коштуватиме техогляд в Україні

Стало відомо, скільки коштуватиме техогляд в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:56

Стало відомо, скільки коштуватиме техогляд в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Вже у 2023 році в Україні можуть повернути обов’язковий технічний огляд як вантажних, так і легкових автомобілів.

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Стало відомо, скільки коштуватиме техогляд в Україні
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 08:52

1000 грн. а харя не треснет?! Давайте уже 10000 грн. чего так мелочиться, цена завышена в двое , осмотр ТЗ стоить должен не более 500 грн. Кормушку они хотят !
timareva11
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:20

Потому что они тоже враги народа! И патриоты своего кармана!
maximus270881
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 18:42

Люди це корупція як не плюнь Влада не за ЛЮДЕЙ
Хоч ми віддаємо най цінніше життя а їм насрати
Аби останні гроші здерти.
pavluchko_tanasiy
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 19:18

Да вы уже определились одни говорят будет техосмотр, другие это все херня не какого техосмотра не будет вы там уже договоритесь между собой что людям втерать будете.
radionleha
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 19:24

Вже ж була інфа що зараз через війну повертати ТО не будуть!
artempanteleimonenko
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 20:17

Про це писати не цікаво, бо гарні новини не створюють ажіотажу та не ініціюють обговорення на багато повідомлень. До того ж останнім часом якість статей значно погіршилась. І не про сам зміст (бо я не "всюди спеціаліст"), а просто про оформлення.
Приклад: https://news.finance.ua/ua/7-zaboronenyh-diy-yaki-vbyvayut-korobku-avtomat

А на порталі ukr.net ця стаття цілком в пристойному вигляді.
Gln_Vlrn
 
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