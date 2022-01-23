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Стало відомо, скільки коштуватиме техогляд в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:28
Ось і ще одна державна акція здирнецтва
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autozip56
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