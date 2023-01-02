Всі здорові чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати з країни.
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Виїзд за кордон: повний перелік документів, які потрібно мати українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 04 січ, 2023 21:02
Виїзд за кордон: повний перелік документів, які потрібно...
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Виїзд за кордон: повний перелік документів, які потрібно мати українцям
Додано: Чет 05 січ, 2023 15:41
Уже который (не год даже) - которую эпоху ругают крепостное право!
Но и тогда, говорят, был "Юрьев день". А тут?..
Беззаконие, бесправие.
Додано: Чет 05 січ, 2023 17:33
Интересно, какой бюджет этого проекта и нужно ли это было во время войны...
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