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7 заборонених дій, які
"вбивають" коробку автомат

7 заборонених дій, які "вбивають" коробку автомат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 01:25

7 заборонених дій, які "вбивають" коробку автомат

Пропонуємо до обговорення:
Автоматичні коробки передач стають все більш популярними серед українців

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7 заборонених дій, які \"вбивають\" коробку автомат
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 01:25

Вот и копипастер что-то запрещённое сделал и поэтому первый и частично второй пункт сломанная машинка скопировать не смогла. Причём ухитрилась в русском и украинском варианте потерять разное.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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