Автоматичні коробки передач стають все більш популярними серед українців
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7 заборонених дій, які \"вбивають\" коробку автомат
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Додано: Чет 05 січ, 2023 01:25
7 заборонених дій, які "вбивають" коробку автомат
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Дивися повний текст
7 заборонених дій, які \"вбивають\" коробку автомат
Додано: Чет 05 січ, 2023 01:25
Вот и копипастер что-то запрещённое сделал и поэтому первый и частично второй пункт сломанная машинка скопировать не смогла. Причём ухитрилась в русском и украинском варианте потерять разное.
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