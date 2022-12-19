RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці отримуватимуть по
дві пенсії: як це та коли...

Українці отримуватимуть по дві пенсії: як це та коли...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:34

Українці отримуватимуть по дві пенсії: як це та коли...

Пропонуємо до обговорення:
Одним із пріоритетів роботи уряду на 2023 рік стане впровадження обов’язкового пенсійного накопичення. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст
Українці отримуватимуть по дві пенсії: як це та коли може запрацювати - Шмигаль
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98645
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:35

Херня ваша накопичувальна система. У нас инфляция может быть и 100 и 200% И шо тогда получат пенсионеры. Еще меньше чем сейчас
alex7k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 02.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Під час війни українці стали замовляти менше послуг: як...
R2 » П'ят 30 гру, 2022 09:52
8 531
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 січ, 2023 20:21
GALeon
Гетманцев розповів, коли Україна повернеться до...
R2 » Чет 29 гру, 2022 21:10
1 221
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 гру, 2022 21:16
4vetal
Пенсійний фонд назвав ще одну причину, коли субсидію не...
R2 » Пон 19 гру, 2022 20:01
1 211
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 гру, 2022 20:01
post_line1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.