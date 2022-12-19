Одним із пріоритетів роботи уряду на 2023 рік стане впровадження обов’язкового пенсійного накопичення. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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Українці отримуватимуть по дві пенсії: як це та коли може запрацювати - Шмигаль
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:34
Українці отримуватимуть по дві пенсії: як це та коли...
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Українці отримуватимуть по дві пенсії: як це та коли може запрацювати - Шмигаль
Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:35
Херня ваша накопичувальна система. У нас инфляция может быть и 100 и 200% И шо тогда получат пенсионеры. Еще меньше чем сейчас
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