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Кількість біженців з України
до Європи на початок 2023...

Кількість біженців з України до Європи на початок 2023...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:10

Кількість біженців з України до Європи на початок 2023...

Пропонуємо до обговорення:
Кількість біженців з України до Європи на початок 2023 року сягнула 8 млн, свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

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Кількість біженців з України до Європи на початок 2023 року сягнула 8 млн
R2
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