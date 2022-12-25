Кількість біженців з України до Європи на початок 2023 року сягнула 8 млн, свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).
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Кількість біженців з України до Європи на початок 2023 року сягнула 8 млн
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:10
Кількість біженців з України до Європи на початок 2023...
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Дивися повний текст
Кількість біженців з України до Європи на початок 2023 року сягнула 8 млн
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