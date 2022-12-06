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Гроші за вагу: українських
водіїв попередили про нові...

Гроші за вагу: українських водіїв попередили про нові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:01

Гроші за вагу: українських водіїв попередили про нові...

Пропонуємо до обговорення:
Ще у вересні український парламент зареєстрував проект закону №7386. Цим законом передбачається запровадження податку для власників вантажівок вагою понад 12 тонн.

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Гроші за вагу: українських водіїв попередили про нові правила на дорогах
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:01

Забули ще податок за дихання киснем та за виживання вуглекислого газу.
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