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ПУМБ відзначено 6-ма нагородами
Financial Club Awards – 2022

ПУМБ відзначено 6-ма нагородами Financial Club Awards – 2022
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 08:48

ПУМБ відзначено 6-ма нагородами Financial Club Awards – 2022

Пропонуємо до обговорення:
ПУМБ відзначено 6-ма нагородами Financial Club Awards – 2022

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ПУМБ відзначено 6-ма нагородами Financial Club Awards – 2022
R2
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