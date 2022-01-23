Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та...

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Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 21:33
Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно влада України прийняла новий закон стосовно мобілізації та організації військового обліку.
Дивися повний текст Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та зобов'язання
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Додано: Пон 09 січ, 2023 21:33
Відколи виконавча влада стала законодавчою?
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vv5700
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Додано: Вів 10 січ, 2023 10:46
Ага зараз всі ломануться в консульства!Бо написали якусь постанову.
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didstepan120508108
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Додано: Вів 10 січ, 2023 20:14
Все правильно,всіх до оборони рідної Батьківщини,а то думали що заховаються.
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staryymixalych
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Додано: Сер 11 січ, 2023 04:48
Нічого собі... Кабмін закони шльопає.
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romanpavlenko370
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Додано: Сер 11 січ, 2023 09:56
Отвечу на это словами Кошевого и Зеленского
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CasseroleHead
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