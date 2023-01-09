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Обов’язковий техогляд автівок в Україні: бути чи не бути
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 січ, 2023 21:34
Пропонуємо до обговорення:
У колах українських автомобілістів ширяться чутки про запровадження обов’язкового технічного огляду легковиків уже з січня 2023 року. Однак насправді ситуація дещо інша. Що відбувається насправді і до чого готуватися українським водіям - розповіли експерти Інституту досліджень авторинку.
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