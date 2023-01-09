|
|
Обов’язковий техогляд автівок в Україні: бути чи не бути
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 січ, 2023 21:34
Пропонуємо до обговорення:
У колах українських автомобілістів ширяться чутки про запровадження обов’язкового технічного огляду легковиків уже з січня 2023 року. Однак насправді ситуація дещо інша. Що відбувається насправді і до чого готуватися українським водіям - розповіли експерти Інституту досліджень авторинку.
Дивися повний текст Обов’язковий техогляд автівок в Україні: бути чи не бути
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98655
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 09 січ, 2023 21:34
Автор! Ти всіх читачів недолугими дебілами вважаєш? Чи лише частину?
-
romanpavlenko370
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 09.01.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор