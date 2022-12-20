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Як підприємці Київської області
оцінюють роботу свого...

Як підприємці Київської області оцінюють роботу свого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:53

Як підприємці Київської області оцінюють роботу свого...

Пропонуємо до обговорення:
Бізнес Київщини на понад 30% покращив оцінки фінансово-економічної ситуації на своїх підприємствах у порівнянні з жовтнем 2022 року.

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Як підприємці Київської області оцінюють роботу свого бізнесу під час війни (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:53

Бизнес на 50% стоит, просто не работет. Работают в основном бизнес который связан с продуктами, топливом и энергоносителями. Все остальное стоит.
elanclover2015
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