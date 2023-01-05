RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Після закінчення війни в
Україні доведеться змінювати...

Після закінчення війни в Україні доведеться змінювати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 20:57

Після закінчення війни в Україні доведеться змінювати...

Пропонуємо до обговорення:
Після закінчення війни Україні доведеться змінювати спрощену систему оподаткування заради боротьби із так званими «зарплатними ФОП». Про це в інтерв’ю delo.ua розповів Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики.

Дивися повний текст
Після закінчення війни в Україні доведеться змінювати «спрощенку» – Гетманцев
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98660
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, скільки коштуватиме техогляд в Україні 1, 2
R2 » Сер 04 січ, 2023 14:56
10 2297
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 січ, 2023 18:02
Bolt
Не лише айтівці: кому в Україні платять 40 тисяч гривень...
R2 » Пон 09 січ, 2023 13:49
1 126
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 січ, 2023 13:50
cohan
Під час війни українці стали замовляти менше послуг: як...
R2 » П'ят 30 гру, 2022 09:52
8 638
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 січ, 2023 20:21
GALeon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NEOBANK (344)
11.01.2023 20:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.