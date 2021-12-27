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Підприємства, які купуватимуть імпортовану...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 15:06
Пропонуємо до обговорення:
Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть гарантовано захищені від планових обмежень електропостачання в об’ємах закупленої ним електроенергії.
Дивися повний текст Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть захищені від планових відключень, - Мінекономіки
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R2
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Додано: Чет 12 січ, 2023 15:06
Тобто, якщо заплатиш по європейській ціні, то не відмикати не будуть.
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gretzky_vic
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Додано: Чет 12 січ, 2023 16:11
gretzky_vic написав:
Тобто, якщо заплатиш по європейській ціні, то не відмикати не будуть.
Когда платишь по европейской цене, то и трансформаторы целее кажутся.
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summacut
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Додано: Чет 12 січ, 2023 18:02
summacut написав: gretzky_vic написав:
Тобто, якщо заплатиш по європейській ціні, то не відмикати не будуть.
Когда платишь по европейской цене, то и трансформаторы целее кажутся.
Нагадує роттердам+, тільки електричний. Є-роттердам+
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