RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Підприємства, які
купуватимуть імпортовану...

Підприємства, які купуватимуть імпортовану...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:06

Підприємства, які купуватимуть імпортовану...

Пропонуємо до обговорення:
Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть гарантовано захищені від планових обмежень електропостачання в об’ємах закупленої ним електроенергії.

Дивися повний текст
Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть захищені від планових відключень, - Мінекономіки
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98663
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:06

Тобто, якщо заплатиш по європейській ціні, то не відмикати не будуть.
gretzky_vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 06.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 16:11

  gretzky_vic написав:Тобто, якщо заплатиш по європейській ціні, то не відмикати не будуть.


Когда платишь по европейской цене, то и трансформаторы целее кажутся.
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2214
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 18:02

  summacut написав:
  gretzky_vic написав:Тобто, якщо заплатиш по європейській ціні, то не відмикати не будуть.


Когда платишь по европейской цене, то и трансформаторы целее кажутся.

Нагадує роттердам+, тільки електричний. Є-роттердам+
User253
 
Повідомлень: 56
З нами з: 11.09.22
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Накопичувальна пенсія: на яких умовах підприємства з...
R2 » Нед 16 січ, 2022 15:42
7 1428
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 січ, 2022 12:55
Kudrjavuy
Після новорічних свят українці купуватимуть квартири вже... 1, 2, 3
R2 » Пон 27 гру, 2021 23:56
29 4717
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 гру, 2021 18:12
BIGor
Підприємства ДУС отримали 11 мільйонів збитків за пів року
R2 » П'ят 17 вер, 2021 10:28
2 473
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 вер, 2021 10:48
m12345oleg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1340)
12.01.2023 18:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.