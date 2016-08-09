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Допомога українцям у
Німеччині: як і де отримати

Допомога українцям у Німеччині: як і де отримати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 16:44

Допомога українцям у Німеччині: як і де отримати

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише bmas.de.

Дивися повний текст
Допомога українцям у Німеччині: як і де отримати
R2
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