Про це пише bmas.de.
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Допомога українцям у Німеччині: як і де отримати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 січ, 2023 16:44
Допомога українцям у Німеччині: як і де отримати
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Дивися повний текст
Допомога українцям у Німеччині: як і де отримати
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