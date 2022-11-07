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Tesla знижує ціни на електрокари в Європі та США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:10
Пропонуємо до обговорення:
Американська автомобільна компанія Tesla знизила ціни на свої електромобілі в США і Європі, слідуючи новій стратегії активного дисконтування, яку розробили після отримання прогнозів щодо скорочення продажів.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:10
не может авто с двигателем от электропилы , работая от пальчиковых батареек , стоить дороже авто с двс !!!
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