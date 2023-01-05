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Після закінчення війни в
Україні доведеться змінювати...

Після закінчення війни в Україні доведеться змінювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 00:11

Після закінчення війни в Україні доведеться змінювати...

Пропонуємо до обговорення:
Після закінчення війни Україні доведеться змінювати спрощену систему оподаткування заради боротьби із так званими «зарплатними ФОП». Про це в інтерв’ю delo.ua розповів Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики.

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Після закінчення війни в Україні доведеться змінювати «спрощенку» – Гетманцев
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