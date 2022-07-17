Доходи 65% українців, на їх думку нижчі, ніж потрібно для «нормального життя».
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Скільки грошей потрібно українцям для «нормального життя» — опитування КМІС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 14 січ, 2023 06:29
Скільки грошей потрібно українцям для «нормального...
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Дивися повний текст
Скільки грошей потрібно українцям для «нормального життя» — опитування КМІС
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