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Скільки грошей потрібно
українцям для «нормального...

Скільки грошей потрібно українцям для «нормального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 06:29

Скільки грошей потрібно українцям для «нормального...

Пропонуємо до обговорення:
Доходи 65% українців, на їх думку нижчі, ніж потрібно для «нормального життя».

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Скільки грошей потрібно українцям для «нормального життя» — опитування КМІС
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