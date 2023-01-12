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Програма «Прихисток»: Уряд
затвердив понад 114 млн грн...

Програма «Прихисток»: Уряд затвердив понад 114 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 17:26

Програма «Прихисток»: Уряд затвердив понад 114 млн грн...

Пропонуємо до обговорення:
У межах програми “Прихисток” більш як 32,7 млн грн виділено з резервного фонду державного бюджету на компенсацію витрат за липень власникам житла, які прихистили внутрішньо переміщених осіб. Також часткову компенсацію витрат на загальну суму понад 81,5 млн грн буде проведено коштом міжнародних, благодійних організацій та громадських об’єднань.

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Програма «Прихисток»: Уряд затвердив понад 114 млн грн на компенсацію витрат за липень
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