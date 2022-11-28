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Вчені розробили електростанції,
що врятують країни від...

Вчені розробили електростанції, що врятують країни від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 12:24

Вчені розробили електростанції, що врятують країни від...

Пропонуємо до обговорення:
Енергетики у всьому світі фіксують небувалий попит на плавучі сонячні батареї. Лише за період з 2007-го по 2014-й рік інженери з Японії, США, Данії, Франції та інших країн зареєстрували низку патентів на електростанції такого типу. На цей час найбільші з них встановлені у Китаї, Сінгапурі, Південній Кореї, Таїланді, Індії та США.

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Вчені розробили електростанції, що врятують країни від нестачі світла
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