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Альтернатива депозитам
під час війни

Альтернатива депозитам під час війни
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 11:38

Альтернатива депозитам під час війни

Шановні фінансисти! Хочу зробити опитування.
Які, на вашу думку, інструменти зберігання (крім валютних депозитів) під час війни?

Валютні депозити і картки українськи банків - ненадійно. Готівка - фізично не надійно.
Чи пробували ви тримати частину коштів у якійсь міжнародній платіжній системі??
У "хмарі". Така собі диверсифікація.
В ідеалі, це мати смартфон і подорожувати, маючи доступ до коштів.

Wise.com, мультивалютні віртуальні картки, більше українцям не відкриває. Може щось інше?

- дохідність - не важлива
- не про гривню, наприклад долар чи евро
- мінімальні втрати повернутися назад у готівкову валюту (наприклад вивести на карту банку, зняти в касі)

1. Може ще якісь інструменти вигадаєте?
2. Чим ви користуєтеся? Як розподіляєте фінанси?
ekoua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 07:56

Ніхто не знає? Чому форум мовчить?
ekoua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:07

  ekoua написав:Ніхто не знає? Чому форум мовчить?

Молчат потому что нет ответа. У меня есть денежный приятель, который с 2008 задаёт мне этот вопрос. В Украине он уже перепробовал все инструменты (кроме МММ и пенсионных вкладов). Даже в топливных талонах с 2009 хранил до 50куе. И кстати был в большом плюсе. Благо было куда скидывать по цене -20 коп от заправок. Дальнобои ему руки целовали.

Напишу от чего он отказался
-депозиты в гривне
-депозиты в валюте
-ячейки в Украине
-инвестиции в котлованы
-инвестиции в коммерческую недвижимость
-инвестиции в жилую недвижимость
-овгз всех типов
-наличные и золото дома

С некоторой натяжкой могу предложить рассмотреть золото/кэш в ячейке европейского банка. Это ещё надо как то вывезти.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 кві, 2023 06:48

vitaliian

а чем он обьясняет как минимум отказ от ОВГЗ под 25%?
akolesni1988
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Повідомлення Додано: Пон 10 кві, 2023 09:21

  akolesni1988 написав:vitaliian

а чем он обьясняет как минимум отказ от ОВГЗ под 25%?

Возможной девальвацией
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 кві, 2023 09:27

Re: Альтернатива депозитам під час війни

  vitaliian написав:Напишу от чего он отказался


ще запитайте від чого він НЕ відмовився
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Повідомлення Додано: Чет 20 кві, 2023 00:39

  vitaliian написав:
  akolesni1988 написав:vitaliian

а чем он обьясняет как минимум отказ от ОВГЗ под 25%?

Возможной девальвацией



Тогда если так страшно) пусть сидит на попе ровно ))
akolesni1988
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 22:22

ekoua
1) ОВГЗ в доларі, зараз уКРГАЗБАНК
2) ОВГЗ в гривні (якась частина)
3)Відкрити накопичувальну программу на 5 років в компанії накопичувального страхування в доларі, або з прив'язкою до курсу НБУ.
3) Якщо значна сума повивозити фізично та відкрити рахунок в іноземному банку
Найсправді на ці питання важко відповізти, гроші люблять тишу-у нас нажаль не тиша.
Є можливість відкрийте рахунок якщо не в Wize то в Револют, чи ще десь-потім відкрийте брокерський рахунок в InteracktivBrockers як варіант та зберігайте там.
Заводити можна еквівалент до 100000грн, поповнювати свій доларовий рахунок готівкою, або через конвертаційні депозити.
Це все потрібно індивідуально розбирати в залежності від цілей, сум та терміну!
Можу проконсультувати, консультація безкоштовна-цікаво пишіть в особисті!
Роман
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