Amazon став найдорожчим брендом навіть попри втрату $51 млрд за підсумками минулого року.
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Рейтинг найдорожчих брендів світу: Apple вже не перша
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Додано: Чет 19 січ, 2023 21:28
Рейтинг найдорожчих брендів світу: Apple вже не перша
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Рейтинг найдорожчих брендів світу: Apple вже не перша
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