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Рейтинг найдорожчих брендів
світу: Apple вже не перша

Рейтинг найдорожчих брендів світу: Apple вже не перша
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 21:28

Рейтинг найдорожчих брендів світу: Apple вже не перша

Пропонуємо до обговорення:
Amazon став найдорожчим брендом навіть попри втрату $51 млрд за підсумками минулого року.

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Рейтинг найдорожчих брендів світу: Apple вже не перша
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 21:28

стоимость компании Apple составляет 2,15 триллиона долларов
sgluckystar
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