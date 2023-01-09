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В Україні рівень офіційного
безробіття знизився...

В Україні рівень офіційного безробіття знизився...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:26

В Україні рівень офіційного безробіття знизився...

Пропонуємо до обговорення:
Рівень офіційного безробіття в Україні знизився до історичного мінімуму.

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В Україні рівень офіційного безробіття знизився до історичного мінімуму — НБУ
R2
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