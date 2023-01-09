Рівень офіційного безробіття в Україні знизився до історичного мінімуму.
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В Україні рівень офіційного безробіття знизився до історичного мінімуму — НБУ
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:26
В Україні рівень офіційного безробіття знизився...
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Дивися повний текст
В Україні рівень офіційного безробіття знизився до історичного мінімуму — НБУ
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