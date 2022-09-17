У грудні 2022 року зафіксовано чергове збільшення відсоткових ставок за іпотечними кредитами у Чехії. Їхній рівень нині найвищий за останні 20 років – 5,98%.
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У Чехії зараз рекордно дорога іпотека
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Додано: Суб 21 січ, 2023 23:40
У Чехії зараз рекордно дорога іпотека
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У Чехії зараз рекордно дорога іпотека
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