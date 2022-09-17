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У Чехії зараз рекордно
дорога іпотека

У Чехії зараз рекордно дорога іпотека
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 23:40

У Чехії зараз рекордно дорога іпотека

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2022 року зафіксовано чергове збільшення відсоткових ставок за іпотечними кредитами у Чехії. Їхній рівень нині найвищий за останні 20 років – 5,98%.

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У Чехії зараз рекордно дорога іпотека
R2
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