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Які зміни у сфері віртуальних
активів очікують українців...

Які зміни у сфері віртуальних активів очікують українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 23:41

Які зміни у сфері віртуальних активів очікують українців...

Пропонуємо до обговорення:
Користувачі з України зможуть захистити свої вкладення в криптоактивах, коли Закон «Про віртуальні активи» набуде чинності.

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Які зміни у сфері віртуальних активів очікують українців найближчим часом
R2
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