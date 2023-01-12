Користувачі з України зможуть захистити свої вкладення в криптоактивах, коли Закон «Про віртуальні активи» набуде чинності.
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Які зміни у сфері віртуальних активів очікують українців найближчим часом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 21 січ, 2023 23:41
Які зміни у сфері віртуальних активів очікують українців...
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Дивися повний текст
Які зміни у сфері віртуальних активів очікують українців найближчим часом
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