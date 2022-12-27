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Наймасштабніше оновлення за пів століття: в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 січ, 2023 08:51
Пропонуємо до обговорення:
АТ "Укртрансгаз" оновлює магістральний газопровід, який дозволить у новому форматі обирати та втілювати технологічні режими роботи підземних газосховищ у західних регіонах країни.
Дивися повний текст Наймасштабніше оновлення за пів століття: в Україні ремонтують один із магістральних газопроводів
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