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В Офісі президента назвали
реальну ставку податків з...

В Офісі президента назвали реальну ставку податків з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 18:57

В Офісі президента назвали реальну ставку податків з...

Пропонуємо до обговорення:
Реальна ставка оподаткування доходів українців сьогодні сягає 51,5%. Щоб виплатити зарплату у 20 тисяч гривень, потрібно заплатити близько 11 тисяч гривень податків.

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В Офісі президента назвали реальну ставку податків з доходів громадян
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 18:57

І це ще не все, тому що пересічний громадянин зазвичай всю свою зарплату витрачає на товари і послуги, а вартість всіх товарів включає в себе 20% ПДВ.
bublik_ltd
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 19:51

Во первых, для начала считать надо научиться. 22+18+1,5=41,5%.
Во вторых кроме НДС 20%, ещё платить акциз и пенсионный фонд на различные товары и услуги который от 1% в мобильной связи и до 5% в покупке авто или квартиры. Итого БАРЫГИ грабят простой народ.
Система налогообложения должна быть простой и прозрачной: с любой полученной суммы налог 5%. Банк налоговый агент, перечисляет в бюджет за счёт средств получателя при зачислении на счёт. Любую отчётность отменить. И человек даже не будет вникать в этот процесс, он будет зарабатывать.
ganesha1303
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 20:13

Там навіть пораховано невірно 18+1.5+22=41.5% і плюс 20пдв =61.5% і плюс інші побори
litowchencko_roman
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 06:03

І це ще не все врахуйте відпустки, лікарняні та податки на них ( звідкись ці кошти теж треба взяти) а також всюдисущі ПДВ. І все це лягає на вартість продукції , тоді як в Китаї і близько немає такого оподаткування яка тут конкуренція, тому і виробництва немає - хто буде купляти дорожчий товар.
ikaproh
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:58

БАРЫГИ грабят простой народ.
Система налогообложения должна быть простой и прозрачной: с любой полученной суммы налог 5% и все.
5_10
 
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