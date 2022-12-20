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«Інші пріоритети»: Єрмак
розповів, чому досі немає...

«Інші пріоритети»: Єрмак розповів, чому досі немає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:04

«Інші пріоритети»: Єрмак розповів, чому досі немає...

Пропонуємо до обговорення:
Реєстр олігархів буде створено, але на сьогодні у влади є інші пріоритети - плани президента Зеленського та його команди щодо боротьби з олігархами не змінились.

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«Інші пріоритети»: Єрмак розповів, чому досі немає реєстру олігархів
R2
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