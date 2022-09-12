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Гетманцев оприлюднив концепт
«Податкової в смартфоні»

Гетманцев оприлюднив концепт «Податкової в смартфоні»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 19:56

Гетманцев оприлюднив концепт «Податкової в смартфоні»

Пропонуємо до обговорення:
Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив концепт «Податкової в смартфоні» і запрошує всіх зацікавлених до його обговорення.

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Гетманцев оприлюднив концепт «Податкової в смартфоні»
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 19:57

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