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В ЗСУ розповіли про законні
способи отримання повістки

В ЗСУ розповіли про законні способи отримання повістки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 21:56

В ЗСУ розповіли про законні способи отримання повістки

Пропонуємо до обговорення:
В Україні людині можуть вручити повістку будь-де, адже законодавство чітко не регламентує точного місця.

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В ЗСУ розповіли про законні способи отримання повістки
R2
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