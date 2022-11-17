Кабмін ухвалив постанову від 30 грудня 2022 р. №1493, якою передбачено проведення звірки персональних даних українців у державних реєстрах.
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Яку інформацію щодо призовників отримають з реєстрів військкомати
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Додано: Сер 25 січ, 2023 21:58
Яку інформацію щодо призовників отримають з реєстрів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Яку інформацію щодо призовників отримають з реєстрів військкомати
Додано: Сер 25 січ, 2023 21:58
тобто передали інформцію третім особам, тцк не є державною установою.
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