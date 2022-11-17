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Яку інформацію щодо призовників
отримають з реєстрів...

Яку інформацію щодо призовників отримають з реєстрів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 21:58

Яку інформацію щодо призовників отримають з реєстрів...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін ухвалив постанову від 30 грудня 2022 р. №1493, якою передбачено проведення звірки персональних даних українців у державних реєстрах.

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Яку інформацію щодо призовників отримають з реєстрів військкомати
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 21:58

тобто передали інформцію третім особам, тцк не є державною установою.
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