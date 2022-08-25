Законопроєкт про податкову реформу передадуть до Верховної Ради тільки після того, як її погодять з міжнародними партнерами.
Дивися повний текст
Концепцію податкової реформи узгодять з міжнародними партнерами
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 січ, 2023 07:25
Концепцію податкової реформи узгодять з міжнародними...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Концепцію податкової реформи узгодять з міжнародними партнерами
Додано: Суб 28 січ, 2023 07:25
До компенсаторів від зниження податків забули додати розширення бази оподаткування за рахунок ЗНИЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ НБУ і зупинки охолодження економіки ставкою. Досвід боротьби з високою інфляцією у світі довів що залякування НБУ що це посилить інфляцію не відповідають дійсності. До боротьби з обліковою ставкою підключився навіть нобелівець Стігліц
Додано: Суб 28 січ, 2023 09:22
Re: Концепцію податкової реформи узгодять з міжнародними...
Шурма - лбдина Ахмєтова і вся ця реформа любілює інтереси Ахмєтова
Додано: Суб 28 січ, 2023 17:25
Международным партнерам все равно сколько шкур сейчас сдирают и будут сдирать с рядового Украинца.
|